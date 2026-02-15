L’Amaro Dhelios in formato ridotto cede il passo in casa della quotata Pallavolo Milani

Pronostici rispettati a Rende.
L’Amaro Dhelios in formato ridotto cede il passo in casa della quotata Pallavolo Milani.

25-19, 25-21, 25-17 i risultati dei tre set.
I ragazzi amaranto hanno pagato una settimana difficile e giocato tre set speculari: equilibrati solo fino ad un certo punto, fino al momento in cui gli avversari spiccavano il volo.

Poche ricostruzioni concrete e difesa da rivedere per gli ospiti che non riescono, quindi, a muovere la classifica, complici anche assenze determinanti nel roster.
Quattro giornate al termine e calendario avaro di partite agevoli: nel prossimo turno, domenica 22 febbraio, l’Amaro Dhelios giocherà a Cinquefrondi in casa della Diper Jolly.

