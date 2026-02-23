L’Amaro Dhelios combatte, ma non sfonda

Pronostici rispettati a Cinquefrondi.

La Diper Jolly raggiunge il secondo posto in classifica sconfiggendo l’Amaro Dhelios Reggio Calabria.

Termina 3-1.

25-21,25-15,24-26 e 25-23 i parziali.



Una buona gara per gli amaranto che non riescono ad essere cinici nei momenti chiave.

In piena rimonta, nel quarto set, in vantaggio, i reggini non sono riusciti a gestire il vantaggio acquisito.

Bravi al servizio ed a muro, ma poco incisivi e fallosi in attacco, specialmente nei momenti decisivi.

Con questo successo la Diper fa il bis vincendo come nel match di andata, con il medesimo punteggio isolandosi al secondo posto nel ranking.

Per i reggini tre giornate al termine che saranno utili per stabilire il piazzamento post-season: si inizierà il 28 febbraio alle 19 nella sfida contro Polisportiva Montalto.