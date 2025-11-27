L’Amaro Dhelios cerca una vittoria per dare una svolta al campionato

6 punti per i silani, 4 per gli amaranto: “Il morale è alto, nonostante tutto. Il percorso finora è stato sicuramente povero di risultati, ma ricco di segnali positivi”. Così il capitano dell’Amaro Dhelios Reggio Calabria, Antonio D’Agostino, fotografa la situazione della squadra amaranto alla vigilia di una partita sentita come un vero e proprio spartiacque.

Dopo una serie di sconfitte contro formazioni di alto livello che occupano la parte alta della classifica, il gruppo di mister Roberto Daquino cerca la svolta. “La squadra sta dando il massimo negli allenamenti, il mister sta variando gli schemi per provare a cambiare l’andamento di un campionato che finora non ci ha premiato – spiega D’Agostino – Nonostante i risultati, si è visto un netto miglioramento rispetto all’inizio. Stiamo cercando con tutte le forze di portare a casa punti”.

Il prossimo avversario è la Polisportiva Montalto. “È un team composto da diversi giocatori d’esperienza – analizza il capitano – ma che, come noi, sta trovando difficoltà in questa prima parte di stagione proprio per l’alto livello generale del campionato. Siamo separati solo da qualche punto: dobbiamo approfittare di questo scontro diretto per guadagnare terreno.”

Le motivazioni, insomma, non mancano. Anzi, per D’Agostino e i suoi, questa è più di una semplice partita. “Vincere questo fine settimana ci porterebbe sopra di loro in classifica e sarebbe fondamentale per il morale. Abbiamo assolutamente bisogno di vincere. Sarà uno scontro interessante, ma sappiamo di potercela giocare a viso aperto. Abbiamo voglia di vincere e di dimostrare il nostro valore”.

Oltre alla determinazione, un motivo in più per crederci arriva dal recupero imminente di un pezzo importante del roster. “Nel frattempo attendiamo il ritorno della nostra punta di diamante, Lorenzo Geri, che da inizio stagione ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fermo fino ad ora. Cercheremo con il suo supporto e con quello di qualche altro innesto di cambiare l’andamento e uscire da questo momento negativo”.

L’obiettivo, nonostante un avvio in salita, rimane ambizioso. “L’obiettivo rimane sempre quello di entrare in zona play off – conclude con convinzione il capitano D’Agostino – Possiamo farcela.”

L’appuntamento è per sabato 29 novembre, alle 16:30, al PalaFerraro di Via Popilia a Cosenza, dove gli amaranto scenderanno in campo con l’intenzione di accendere la propria stagione.