L’Amaro Dhelios cede il passo sul campo della Sprovieri Volley

14 Dicembre 2025 Redazione Sport 0

Sconfitta che pesa anche nell’economia del ranking.
In C Maschile, la lunga trasferta in quel di Corigliano non sorride all’Amaro Dhelios.


Gli amaranto cedono il passo.
Vince la Sprovieri Volley che chiude il match in tre set con i seguenti parziali: 25-20, 25-23 e 25-19.
I locali, roster giovane ed esplosivo, hanno spinto da subito con il servizio e la ricezione amaranto che non ha retto la pressione.
I primi due set sempre in salita a differenza del terzo in cui gli amaranto, però, non sono riusciti a dare la stoccata decisiva.
Determinanti gli attacchi dell’opposto e del primo ricevitore attaccante.


Adesso, è già tempo di giro di boa: toccherà rimanere soldi mentalmente.
La prossima trasferta in casa della Tonno Callipo, battuta nella gara di andata, appare tutta da giocare.
Si giocherà il 21 dicembre alle 18 al PalaValentia.

Contenuti correlati

Articoli correlati