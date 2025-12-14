L’Amaro Dhelios cede il passo sul campo della Sprovieri Volley

Sconfitta che pesa anche nell’economia del ranking.

In C Maschile, la lunga trasferta in quel di Corigliano non sorride all’Amaro Dhelios.



Gli amaranto cedono il passo.

Vince la Sprovieri Volley che chiude il match in tre set con i seguenti parziali: 25-20, 25-23 e 25-19.

I locali, roster giovane ed esplosivo, hanno spinto da subito con il servizio e la ricezione amaranto che non ha retto la pressione.

I primi due set sempre in salita a differenza del terzo in cui gli amaranto, però, non sono riusciti a dare la stoccata decisiva.

Determinanti gli attacchi dell’opposto e del primo ricevitore attaccante.



Adesso, è già tempo di giro di boa: toccherà rimanere soldi mentalmente.

La prossima trasferta in casa della Tonno Callipo, battuta nella gara di andata, appare tutta da giocare.

Si giocherà il 21 dicembre alle 18 al PalaValentia.