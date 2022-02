L’ALTRA PROSPETTIVA / Guerra in Ucraina, il contributo per la pace non può prescindere dalla verità storica

*di Michele Furci – Chi è europeista e cioè per l’unione politica dei popoli europei e non soltanto delle finanze non può non sentire sulla propria pelle il peso del pensiero unico, che impone gli argomenti e i temi che fanno presa giocando sulle paure umane. Si assiste da settimane in maniera ossessiva a un fiume di parole, con le quali si mistifica spesso la realtà storica che, in particolare, attiene al modo in cui si è realizzata l’evoluzione degli equilibri geo-politici sul continente europeo. Ciò avviene in maniera sistematica poiché, con i mezzi di comunicazione invasivi che si hanno, omettendo fatti e circostanze indiscutibili, si mette l’opinione pubblica di fronte a una chiave di lettura del tutto parziale e unilaterale. Infatti, bypassando l’esistenza di un Parlamento Europeo sostanziato da Stati sovrani, si fa passare come naturale il presupposto del tutto inaccettabile e cioè che in Occidente la linea politica non appartiene ai parlamentari eletti dal popolo, bensì al pensiero unico che vuole come credo assoluto la posizione preminente anglo- americana!

Cosicché, sebbene sia indiscutibile la realtà nefasta della guerra in Ucraina e in particolare l’escalation delle ultime ore, è altrettanta certa la volontà popolare che vorrebbe il cessate il fuoco e non l’estensione della guerra. Non c’è spazio per la tifoseria di ogni natura. La pace si ottenere soltanto con il cessate il fuoco e il dialogo, non soltanto per l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina ma di ogni popolo che storicamente si è affermato tale!

L’indignazione e la preoccupazione si respira in ogni dove, ma non può essere a senso unico. Deve preoccupare in particolare, come sostiene Papa Francesco, che quella di questi giorni non è solo una guerra di natura geopolitica per noi europei, bensì un conflitto a fuoco che potrebbe avere molte analogie con un recente passato. Si tratta di una guerra molto vicina non solamente fisicamente, giacché si combatte sul nostro terreno continentale, bensì per la portata devastante che la storia ci ha consegnato con la seconda guerra mondiale di ottantadue anni fa.

Per tentare di capire e ragionare un po’, bisogna fare però un minimo di memora storica sulla scorta anche di un non detto che, purtroppo imperversa nella tifoseria nostrana. Opinionisti e presunti democratici, guarda caso, dimenticano di chiedersi come mai nessun governo occidentale si è indignato tanto per la rivendicata indipendenza della Catalogna. Così come non si è indignata tanto per l’estensione continua nei paesi dell’Europa orientale della Nato e men che meno per la distruzione delle tante sovranità statuali avvenute nel corso degli ultimi trent’anni. Sono state manomesse, in nome di un credo democratico su misura del predominio iper-liberista, tante sovranità che riguardavano i luoghi in cui madre natura ha collocato i giacimenti delle moderne fonti energetiche.

Per queste ragioni vi è bisogno di ricordare pacatamente l’inizio dell’attuale contesa che ha per protagonisti l’Ucraina e la Russia, ma anche gli Usa e l’Europa occidentale. E per farlo con un minimo di credibilità è necessario partire quanto meno dal famoso vertice che la Nato tenne a Bucarest dal 2 – 4 aprile 2008. In quell’occasione, dopo che la Jugoslavia era stata frantumata e la Croazia e l’Albania erano stati inseriti nella Nato, nonostante la Francia e la Germania avessero espresso in maniera forte la loro contrarietà, la grande potenza extra europea di oltre Oceano affermò invece che bisognava adoperarsi affinché l’Ucraina e la Georgia entrassero nella Nato. Putin, che fu invitato il 3 aprile a partecipare ai colloqui bilaterali Nato-Russia, si è opposto con forza al piano strategico degli Stati Uniti. In quel vertice, sebbene la Russia ancora fosse molto indebolita dalla crisi che si trascinava dopo la fine della Urss nel 1991, protestò energicamente in particolare per l’espansionismo della Nato che aveva già schierato basi missilistiche in Polonia e nella Repubblica Ceca.

In quell’occasione la Russia, si è anche opposta alla paventata adesione della Georgia e dell’Ucraina alla Nato, per come d’altronde giustamente nel 1962 gli Usa si erano opposti all’istallazione delle basi missilistiche che la Urss di Krusciov voleva piazzare a Cuba.

In verità gli accordi delle famose Conferenze di Pace, che si erano tenute rispettivamente a Teheran nel novembre-dicembre 1943, a Jalta nel febbraio 1945 e Potsdam nel luglio-agosto 1945, furono subito dopo messe in mora da alleati per necessità strategica nella guerra contro l’Asse e così in linea di massima non furono rispettati. I leader delle tre potenze alleate, Churchill (Gran Bretagna), Roosevelt (Stati Uniti) e Stalin (Russia), che ragionarono in base al principio delle cosiddette sfere d’influenza, sebbene avessero trovato un accordo che in quel momento sistemava le cose in relazione alla conclusione della guerra contro le potenze perdenti, in particolare smembramento la Germania, spostarono a Ovest le frontiere della Polonia lungo la linea Curzon e affrontarono pure i problemi che rimanevano ancora aperti sulla frontiera italiana con l’Austria e con la Iugoslavia. Definirono poi la creazione di una struttura inedita con la stesura della Carta delle Nazioni Unite e si limitarono a trovare l’accordo sulle procedure di voto nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, con il quale si sarebbero dovute affrontare i rimanenti conflitti in Medio Oriente e le future crisi belliche.

Sarebbe lungo l’elenco per dimostrare le tante infrazioni che, da cattivo maestro, il cosiddetto fronte delle democrazie occidentali ha ripetutamente perpetuate nel mondo. Si ricordano perciò sommariamente le guerre del tutto illegali degli ultimi anni. Le guerre sono tutte criminali, giacché con le signorili motivazioni innovative di azioni missilistiche chirurgiche e mirate, in realtà vengono distrutti quartieri di città e con loro le inermi popolazioni. Si tratta dunque di bombardamenti sempre criminali, però, in parte avallate dall’Onu a partire dall’ex-Jugoslavia all’Afghanistan, dall’Iraq alla Libia e al suo smembramento con la Somalia, per non citare la Palestina e Israele o la Siria.

Per non parlare poi della retorica con cui, ipocritamente, si vorrebbe far passare l’esistenza della cosiddetta Europa Politica, che tale in realtà non può essere senza l’esistenza di una sua forza militare autonoma. È perché mai non può essere attuata? Poiché se così fosse, facilmente si comprenderebbe che l’Unione Europea sotto l’egida della sovranità del Parlamento che elegge il suo popolo, non potrebbe sottostare al potere politico negoziale della politica estera e militare di un organismo come la Nato, che non avrebbe alcuna giustificazione per esistere e così limitare il pieno dispiegamento della volontà popolare unitaria degli europei. La nascita dell’Europa dei popoli, di cui parlavano i grandi padri fondatori, necessariamente avrebbe dovuto archiviare un residuato bellico sin dal 7 febbraio 1992, dopo la firma del Trattato di Maastricht o sull’Unione Europea, come in realtà avvenne con la fine del Patto di Varsavia.

E sulla base di questa realtà storica che va inquadrato l’antefatto dello scenario in cui avviene ora la vicenda dell’Ucraina. Senza risolvere queste contraddizioni non si potrà ottenere una vera pace, bensì ci sarà la vittoria temporale di qualcuno e la sconfitta degli altri.

La questione di oggi non può perciò che essere ricondotta a ciò che l’ha fatta esplodere nel 2014, quando il precedente legittimo Presidente ucraino Viktor Fedorovyč Janukovyč, che governava il paese dal 2002 con il Partito delle Regioni, fu eliminato con un colpo di Stato favorito proprio dagli Occidentali guidati dagli americani.

Il caso politico e militare esplose poiché non fu sconfitto un presidente e un regime voluto dal popolo indipendentista in regolari elezioni presidenziali, bensì da un violento Colpo di Stato favorito guarda caso sempre dal paese extraeuropeo. Si trattò perciò di un nuovo regime imposto militarmente è fu terribilmente grave giacché, peraltro, si propose una specie di pulizia etnica contro i popoli di etnia russa, dal momento che per prima cosa il nuovo regime decretò addirittura l’abolizione della lingua russa.

Ciò nonostante, dopo le presidenziali americane del 2016 la crisi ucraina in qualche modo si era attenua, ma subito dopo le Presidenziali del novembre 2020 riprese vigore giacché gli Stati Uniti, sin dall’inizio dell’autunno 2021, iniziarono nuovamente a rifornire di armi le milizie FFAA ucraine. L’azione qualche mese fa fu talmente eclatante al punto che il Ministro della Difesa Ucraino il 18 ottobre 2021, quasi con sfrontatezza, annunciò pubblicamente l’arrivo del secondo lotto di aiuti militari Usa. La Russia, prima ancora di innescare l’escalation, all’ennesima prova di forza americana, ha tentato la via diplomatica chiedendo la sottoscrizione di un Trattato nel quale venisse escluso l’ingresso dell’Ucraina nella Nato.

E su questo, giacché la comunicazione assordante a senso unico non dice niente, si sa che non c’è stata finora alcuna risposta. Non è creando un grande stato di paura tra tutti i popoli europei a rete unificate che si può creare la pace: essa si ottiene con la verità e con la consapevolezza che i popoli del terzo millennio non sopportano più di dover immolare la loro vita per il dominio di qualcuno.

È così complicato perciò affermare con voce autorevole che i destini dei popoli europei sono in grado di deciderli i cittadini che vi abitano e non coloro che, vivendo nel loro lontano domicilio del continente americano, pensano di continuare a fare la propria politica utilizzando il suolo altrui?

Perché mai dunque l’Europa rimane in silenzio su questo possibile Trattato, lasciando di fatto che decida per tutti il grande alleato Usa e non invece ci si affidi alla mediazione dell’Onu? La guerra non si ferma con le chiacchiere e aumentando le armi in campo, bensì con la sospensione del conflitto e la sottoscrizione di un trattato di pace!