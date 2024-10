L’Aleandre è ripartita: dal Principe di Piemonte ad oggi, la pallacanestro

Il rumore del pallone da basket, dalla palestra del “Principe di Piemonte” ad oggi.

Una tradizione cestistica storica che ha formato uomini e cestisti, oggi, professionisti affermati, giocatori di grido e giovani in rampa di lancio.



L’attività dell’Aleandre continua.

La società di basket è nata nel 1998 a Reggio Calabria per volontà del professor Pino Pellicanó, prendendo le mosse dalla storica Aleandre ed oggi è guidata dal figlio Andrea, coach ed istruttore minibasket.

L’Aleandre annuncia oggi, giovedì 3 ottobre, la ripresa delle attività. Presso la Palestra dell’Istituto “ITT Panella Vallauri” sono iniziate le attività Minibasket e Motricità, i percorsi relativi a Scoiattoli ed Aquilotti.

Continua, con impegno e passione, anche l’attività giovanile che, negli ultimi anni, ha permesso a tanti e tante giovani atleti ed atlete spiccare il volo verso campionati nazionali e giovanili d’Eccellenza.

Sono iniziati i lavori stagionali relativi alle categorie Under 13, Under 16 ed Under 17, tutti in campo presso la Palestra Piero Viola “Scatolone”.

Le selezioni sono curate da istruttori e coach qualificati che saranno presentati giorno dopo giorno.

Info – line: 3283732115.