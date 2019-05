Lagrotta: “Meloni e Ferro importanti per la divulgazione delle idealità di Fratelli d’Italia”

“A tutti le elettrici ed elettori delle IV circoscrizione che hanno creduto in me e nel programma che il partito Fratelli d’Italia ha predisposto per portare avanti le istanze italiane in seno al Parlamento Europeo, vada il più sentito ed affettuoso ringraziamento”.

Ad affermarlo è la candidata alle elezioni europee Maria Rosaria Lagrotta che chiarisce che “il mio ringraziamento va soprattutto alla presidentessa Giorgia Meloni ed all’onorevole Wanda Ferro che hanno promosso e sostenuto la mia candidatura per divulgare le idealità del partito. Grazie e ritenetemi sempre vicina a voi per poter crescere, affrontare e risolvere i tanti problemi”.