Lago Lacina, la proposta di valorizzazione del Parco delle Serre

L’obiettivo è quello di favorire la valorizzazione dello straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico che caratterizza la parte centrale della Calabria, che è dotata di una bellezza non ancora del tutto scoperta. Il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo ha convocato una riunione per aprire un confronto e creare le condizioni per un intervento intorno al lago Lacina finalizzato alla realizzazione di un polo turistico sportivo del Parco e rendere fruibile un bene di eccezionale valore come il Lago della Lacina, attualmente precluso. All’incontro hanno preso parte di sindaci dei Comuni che insistono nel suo territorio – Rossana Tassone (Brognaturo), Giuseppe Papaleo (Davoli), Luigi Aloisio (San Sostene), Danilo Staglianò (Cardinale), Cosimo Damiano Piromalli (Spadola) – che insieme a Cataldo Calabretta, presidente della Sorical, società che ha la gestione del Lago, hanno ascoltato le proposte di Grillo, nell’ambito di un progetto di sviluppo e di rilancio dell’intera zona.

È stata quindi affrontata la questione relativa alla possibilità che il Parco delle Serre si assuma la responsabilità di gestire, dietro concessione della Sorical, parte del territorio attiguo alla riva del lago, grazie alla sottoscrizione di un accordo, in base al quale, l’Ente di tutela ambientale provvederà a mettere in campo una serie di interventi e relative strutture che lo renderanno fruibile a quanti, a vario livello, saranno interessati.

Nello specifico, il Parco interverrà con l’installazione di strutture che permetteranno, ad esempio, agli amanti della natura, l’osservazione delle varie specie di uccelli, con la pratica del Birdwatching, l’attività fotografica e didattico-scientifica offrendo alle scuole la possibilità di fare visita.

Ed ancora, sarà possibile attivare ciclopercorsi – Bike sharing mettendo a disposizione il servizio anche a pedalata assistita per consentire a tutti di poterne usufruire, si creeranno le condizioni affinché sia resa possibile la pratica della navigazione a vela o in canoa e finanche la pesca assistita.

Grillo ha spiegato ai presenti che il Parco ha già elaborato un progetto rispetto alle attività da realizzare sul Lago della Lacina che si integreranno in maniera organica con le strutture ubicate intorno al lago, di proprietà di Calabria Verde, con la quale è stato già sottoscritto un protocollo d’intesa, che saranno adattate a rifugi e punti di accoglienza per gli escursionisti che già percorrono i sentieri intorno al lago, come il noto e affascinate Sentiero del “Castello della Baronessa Scoppa” dove, tra l’altro, c’è anche in cantiere l’idea di realizzare un intervento per riportarlo agli antichi splendori.

La proposta dal Alfonso Grillo, integrata con le proposte dei sindaci, è stata approfondita da tutti i presenti e soprattutto dal presidente della Sorical. In particolare, quest’ultimo ha ricordato che il lago e la diga del Menta sono stati costruiti per fornire acqua potabile a quasi tutti i comuni del Vibonese e anche della Piana di Gioia Tauro.

Calabretta ha condiviso l’idea di valorizzare il territorio valutando ascoltando attentamente la proposta dei sindaci e dall’Ente Parco. I promotori dell’iniziativa si sono riservati di coinvolgere la Regione e i Ministeri competenti per ottenere tutte autorizzazioni al fine di assecondare la richiesta che mira a valorizzare una parte del territorio calabrese ad alta valenza naturalista.

Soddisfazione è stata espressa dal Commissario del Parco, secondo il quale “sarà un progetto organico in coerenza con il tipo di programmazione che ho inteso applicare per garantire il rilancio del Parco e nello specifico di tutta quest’area e dei suoi borghi, un’area da troppo tempo trascurata che avrebbe meritato ben altra attenzione, poiché dal punto dal punto di vista turistico e forestale ha molto da esprimere e, con la dotazione degli strumenti e dei servizi opportuni, può diventare un polo turistico sportivo montano di eccellenza”.