L’accusa di Baldino (M5S): “Mentre i calabresi soffrono, il centrodestra regionale si garantisce incarichi e poltrone”

“Mentre i calabresi continuano a fare i conti con malasanità, assenza di infrastrutture, spopolamento e carenza di lavoro e servizi, la Giunta Occhiuto e la maggioranza di centrodestra – accusa Vittoria Baldino, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati – pensano ad approvare una proposta di legge che garantisce incarichi e poltrone.

Non è la prima volta che accade, anzi si tratta di una prassi ciclica soprattutto in Calabria, poi ci chiediamo perché la nostra Regione rimane sempre indietro.

Cos’è accaduto? Il presidente Occhiuto è alle prese con il rinnovo della Giunta dopo che 2 dei suoi assessori sono stati eletti in Parlamento e devono quindi essere rimpiazzati. Per questo i gruppi di maggioranza hanno presentato una proposta di legge che introduce l’incompatibilità tra il ruolo di consigliere e quello di assessore”. Un intento nobile, sembrerebbe, ma siccome il diavolo si annida nei dettagli, scorrendo il testo della legge – rivela la parlamentare pentastellata – si scopre che la reale finalità è quella di consentire la sostituzione temporanea dei consiglieri nominati in Giunta con persone presenti nelle liste elettorali, ma che non sono risultati eletti. In questo modo i nuovi assessori verrebbero sospesi dall’incarico di consigliere regionale e sostituiti temporaneamente dai non eletti nell’ultima elezione regionale.

Queste le reali priorità del centrodestra, altro che emergenza sanitaria, altro che problemi di viabilità e di infrastrutture”.