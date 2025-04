L’Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto” presenta il libro “Albo d’oro dei poeti contemporanei”

L’Accademia di Arte e Poesia “Fior di Loto” annuncia la stampa del libro “Albo d’oro dei poeti contemporanei”, un libro che racchiude nelle sue pagine le emozioni e la storia di grandi poeti. La copertina del volume è stata realizzata partendo da un dipinto dell’artista reggina Cristina Corso. Il dipinto intitolato “Il cuore dell’oceano” si presta perfettamente a simboleggiare lo spirito dell’intera silloge, poiché è nella profondità del cuore che i poeti hanno cercato le parole più belle da poter regalare al lettore. Un libro “delicato come un petalo di rosa, ricco di parole che sembrano sussurrate al cuore”, un volume che raccoglie 10 poesie per ciascun poeta presente, in modo da poter carpire le dinamiche emotive di ogni autore. È una silloge preziosa curata dalla instancabile editrice Sonia Demurtas, che ne ha scelto dettagliatamente le opere, un’antologia curata nei minimi particolari, con codice ISBN che garantisce di essere reperibile in 89 paesi del mondo, un libro che sarà presente nelle migliori biblioteche italiane.

“I poeti lavorano di notte/ quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio come falchi notturni od usignoli dal dolcissimo canto e temono di offendere Iddio. Ma i poeti, nel loro silenzio/ fanno ben più rumore/ di una dorata cupola di stelle” (Alda Merini). Iniziano con queste parole i sogni irrequieti di una raccolta di liriche potenti: far parte dell’Albo d’oro della poesia significa essere poeti speciali, capaci di trasmettere il senso della verità delle cose, fare poesia nel terzo millennio vuol dire essere portatori di emozioni, divulgatori di pace, esseri supremi che fanno parte del nostro tempo. Emily Dickinson scriveva: “Non c’è Vascello che eguagli un Libro\Per portarci in Terre lontane\Né Corsieri che eguaglino una pagina di scalpitante Poesia – È un viaggio che anche il più povero può fare/Senza paura di Pedaggio –Tanto frugale è il Carro che porta l’Anima dell’Uomo”.

I poeti selezionati a fare parte di questa prestigiosa edizione sono: Mimma Febbraro (la poetessa che instancabile loda tutte le cose belle del creato), Licia D’Urzo (che fino all’ultimo respiro ha dedicato la sua vita alla scrittura ed alla poesia donando ai suoi figli una preziosa eredità fatta di tenacia e amore), Domenico Truocchio (poeta gentiluomo), Giovanna Santangelo (la poetessa dei sentimenti autentici), Luigi Vicidomini (il poeta instancabile), Antonio Franzé (il poeta che canta l’amore e il rispetto per le donne), Silvana Costa (la poetessa della vita), Antonella Lucato (un’autentica fonte di emozioni), Vincenzo Aruta (il poeta romantico), Cristina Corso (l’artista dalle mille sfumature) e Sator Arts (il poeta misterioso che raccoglie le sfumature della vita con poesie e dipinti). Presto sarà fissata la data della presentazione del volume, arricchita da un’importante mostra.