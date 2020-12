Laboratori scolastici: la Regione stanzia un milione e 350mila euro

Un milione e 350mila euro alle scuole di secondo grado della Calabria per allestire laboratori sulla misurazione dell’inquinamento ambientale e sull’osservazione astronomica.



È la cifra stanziata oggi dalla Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Università e Ricerca, Sandra Savaglio, nell’ottica del potenziamento della dotazione tecnologica e della strumentazione laboratoriale per la realizzazione di progetti educativi in materia di “Educazione ambientale, sostenibilità e osservazione astronomica”.

L’impegno finanziario è a valere sulle risorse del Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020. La Giunta ha dato indirizzo al dipartimento Istruzione e Cultura affinché siano attivate le procedure amministrative.

«Tramite questa delibera – commenta Savaglio – le scuole entrano concretamente nella filiera degli interventi a difesa dell’ambiente. È simbolico chiudere l’anno con un’iniziativa che punta a riaprire e riattivare i laboratori nelle scuole superiori, perché l’auspicio è che i nostri ragazzi e ragazze, con il nuovo anno, ritornino tra i banchi. È, inoltre, per me motivo di felicità poter potenziare la scienza a favore della sostenibilità all’interno delle scuole calabresi. Una felicità che so di condividere anche con il mio amico e collega Sergio De Caprio»