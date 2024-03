La Volley Reghion sfida il Palermo per provare a riprendere il cammino

Dopo il match contro prima e seconda della classe, la Volley Reghion vuole tornare a vincere e iniziare un nuovo ciclo di successi.

L’incontro di sabato 9 marzo vedrà la formazione dello Stretto ospitare nel proprio impianto di gioco la Com. Fer. Palermo, formazione che lotta per la permanenza in B2. Se il pronostico sorride al sestetto delle sorelle Speranza, mastica amaro Cesare Pellegrino, alle prese con l’organico ridotto. Servirà dare il meglio sin da subito e provare a chiudere al più presto la contesa per evitare brutti scherzi, serve rialzarsi dopo aver messo in difficoltà le più forti della classe, per dimostrare la forza e la compattezza di un gruppo che poteva tranquillamente lottare per una posizione decisamente migliore rispetto al quinto posto attuale. Al “PalaColor” di Pellaro il primo pallone verrà giocato a partire dalle 19.00. Arbitreranno la sfida i signori Pietro Lerose e Antonino Richichi. Come ogni partita interna, si potrà seguire la diretta sulla pagina facebook della Reghion.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.