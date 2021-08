La volgarità al potere

E’ curioso il modo in cui l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria interpreta concetti chiave come la condivisione, la partecipazione, la responsabilità ed altri capisaldi dell’agire pubblico. Un deficit che si coglie su un doppio livello. Sia su quello della comunicazione che su quello prettamente amministrativo, infatti, devono aver appreso i segreti del mestiere in qualche cantina buia e invasa dalla muffa dove qualche spregiudicato mentore, acclarato la qualità di ultima scelta degli interlocutori, ha venduto loro scempiaggini assortite spacciate con facilità irrisoria per fondamenti di conoscenza. Sta di fatto che, sebbene da anni siano ostinatamente sordi alle rimostranze reiterate provenienti da rappresentanti di partiti e movimenti (all’interno ed all’esterno di Palazzo San Giorgio) sfiancati dall’esperienza tragica di vivere nella fase storica più oscena della città, hanno all’improvviso riacquistato la parola per imbavagliare con violenza gratuita la civile e dignitosa protesta inscenata dalla proprietà del ristorante-wine bar “Chapeau”.

I soci si erano resi colpevoli, agli occhi iniettati di potere della “banda Falcomatà”, di aver assunto una posizione forte, quanto garbata, per contestare la bestialità dell’isola pedonale sulla parte alta del Lungomare che ha stravolto la vita quotidiana dei reggini, siano essi imprenditori o meno. Mossi dallo spirito vendicativo di mortificare persino la libertà di espressione dei cittadini, hanno continuato a rimanere vigliaccamente muti dinanzi alle conseguenze sfregianti della tempesta perfetta composta da una umiliante crisi idrica, da un infame tappeto di rifiuti e da un rosario infinito di problemi che l’Amministrazione Comunale sforna ad un ritmo forsennato sotto una cappa opprimente di imbecillità e sfrontatezza, ma si sono permessi di dare mandato ai loro esecutori proni di schiacciare, nero su bianco, sotto il tacco della sopraffazione la sommessa disapprovazione imbastita dai proprietari di un esercizio commerciale. Peccando di galateo istituzionale, peccando di educazione, peccando di empatia, questi insulsi ceffi impossessatisi, grazie a circostanze neanche tanto misteriose, del Palazzo Municipale, hanno, però, trovato, nell’occasione, imprenditori che non si sono lasciati condizionare da atteggiamenti intimidatori ed irrispettosi. Per nulla intimoriti, hanno tenuto botta svergognando la povertà morale di coloro i quali dovrebbero, per ruolo e status, fare da scudo rispetto alle difficoltà patite dai loro concittadini e che, invece, non perdono occasione per denigrarli, come se non bastassero le condizioni, proprie di una stalla, alle quali li obbligano a barcamenarsi con la complice connivenza degli organi istituzionali di (finto) controllo e (falsa) garanzia. Se la maggioranza dei reggini prendesse esempio da questa vicenda e si ribellasse concretamente al regime mediocratico imposto dalla servitù dei “falchetti”, la città potrebbe dismettere finalmente gli abiti della sottomissione e rialzare lo sguardo verso un futuro da costruire nel presente immediato.