La Viola ingrana la settima: non resiste nemmeno la Pallacanestro Angri

C’era grande attesa.



La Viola abbraccia così il suo pubblico e vince la sfida tra la prima e la seconda, isolandosi in classifica con quattro punti di margine sulle inseguitrici.

Settimo successo consecutivo per il team di coach Giulio Cadeo.

Una prova convincente per un gruppo che sta bene insieme, cresce e migliora di partita in partita.

Dall’altra parte del campo, Angri esce a testa altissima dalla disputa in mezzo alle sfortune: Ehnie, ala dei campani, è costretto al forfait per ragioni burocratiche limitando a due sole rotazioni utilizzate dalla panchina.

Parte bene Reggio con la tripla di Paulinus.

Grandi attenzioni difensive per il miglior marcatore del torneo, Mathias Martinez per i reggini.

Angri ha cuore e lo dimostra, rimontando sin dal primo quarto (22-22).

Nel secondo periodo l’equilibrio regna sovrano: ottime indicazioni per Borriello da un lato ben supportato da Milojevic.

Doppia schiacciata per Martinez.

Reggio risponde con la forza del gruppo, andando anche sotto di 12 e rimontando con tanti tasselli in evidenza, da Ani a Cessel, da Donati a Bangu (43 a 45 all’intervallo lungo).

Angri ha la forza di resistere anche nel terzo quarto quando, sul finale, Ani inizia a detonare un canestro dopo l’altro firmando il mini break 63 a 56.

Pesa, e tantissimo, la situazione falli del totem avversario Martinez.

Reggio ne approfitta: si sblocca Ivanaj e lo fa avvicinandosi al ferro.

La squadra lo abbraccia virtualmente e materialmente, uno spirito di gruppo significativo che si palesa anche sul rettangolo di gioco.

Ani, a quel punto ci prende gusto e si erge a Mvp.

Reggio è irraggiungibile.

La Redel ingrana la settima.

Si gioca fino al quarantesimo e fino ad un +22 significativo per i neroarancio in estasi davanti al pubblico di Reggio Calabria.

Redel Reggio Calabria-Pallacanestro Angri 85-63

(22-22, 21-23, 20-11, 22-7)

Redel: Idiaru 4, Ani 22, Paulinus 14, Simonetti 8, Fernandez 11, Sgarlato, Mazza, Cessel 10, Donati 2, Ivanaj 8, Nicolò, Bangu 6. Allenatore Giulio Cadeo, Assistenti Stefano Scarpa e Seby D’Agostino

Angri: Borciu, Granata 6, Martinez 18, Valle 13, Mastrototaro, Bonanni 7, Borriello 8, Milojevic 11. Allenatore Francesco Chiavazzo

Arbitri Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Luca Beccore di Messina