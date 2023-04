La Via Crucis vivente in scena a Simbario: la Pro Loco realizza un piccolo capolavoro

Far rivivere le sofferenze patite da Gesù Cristo, che ha dovuto sacrificare la propria vita a causa dei peccati, e nello stesso tempo risvegliare emozioni uniche grazie alla realistica interpretazione di un momento cruciale per la storia dell’umanità.

Partendo da questa idea è stata inscenata a Simbario la Via Crucis vivente, in una serata dal forte impatto emotivo e dall’inevitabile coinvolgimento che si è contrapposta alla quotidianità caratterizzata dalla secolarizzazione imperante dell’epoca moderna. Costumi e luci, atteggiamenti e parole, silenzi e sguardi sono stati studiati puntualmente per trasmettere la sensazione di dolore e nello stesso tempo di amore per il Padre. Un’iniziativa pensata e messa in pratica dalla Pro Loco guidata da Pina Tassone, che ha dedicato tempo e lavoro per curare ogni dettaglio e realizzare un piccolo capolavoro. Tanti i protagonisti della “passione di Cristo”: ognuno con la sua delicata parte, ognuno concentrato nell’incarnare un ruolo preciso e carico di responsabilità. Il risultato è stato eccellente ed ha attratto numerosi fedeli provenienti dai paesi limitrofi.

Meraviglia e orgoglio, dunque, per quanti hanno assistito all’evento, che hanno potuto approfondire il senso dell’essere cristiani guardando e ascoltando ciò che è accaduto più di due millenni addietro.