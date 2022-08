La V A del ’93 del “Piria” si ritrova quasi 30 anni dopo: “Un compagno di scuola saprà sempre chi sei senza che tu lo debba raccontare”

La V A del ’93 dell’ITC “Piria” di Reggio Calabria – “Mi chiedo a chi interessi e perché farlo sapere a qualcuno, che un gruppo di ex alunni dell’Istituto Tecnico Commerciale “Piria” di Reggio Calabria si sia ritrovato una sera di fine estate – a quasi trent’anni dalla maturità – per una serata di pizza e “Ti ricordi?”. Non siamo mica gente scampata all’Olocausto, né qualcuno di noi è diventato famoso, non facciamo notizia, ecco tutto.



Per giunta nello stesso locale, poco distante dal nostro, c’è un altro tavolo con un’altra classe (loro più vecchi, ci teniamo a precisarlo): un’altra quinta di un’altra scuola, un’altra storia, una di tante, come la nostra. Ma per noi, in cerchio sui divanetti bianchi a sorseggiare il prosecco e scongelare i ricordi, la nostra no, non c’è paragone! È quella speciale, quella unica, la nostra classe e la nostra storia.

E mentre ci vediamo quattordicenni, sedicenni, diciottenni, nelle foto sviluppate dal fotografo, come si faceva una volta, ci scambiamo l’un l’altro, convinti, la più romantica e onesta delle bugie: “Sei sempre uguale!”

Però uguali non lo siamo davvero. Siamo più che cambiati: siamo proprio altra gente. Altre foto.

Di amori, sposati o mai incontrati. Di genitori, perdonati o mai sepolti. Di figli, amati o mai conosciuti.

Siamo pagine, felici e dolorose, di libri che stasera non ci siamo portati a scuola.

Perché ciò che conta, qui e ora, è un altro presente, che ci riprendiamo un frammento alla volta tra racconti e risate. È un tempo in cui i rapporti, tutti, erano veri; le relazioni erano autentiche, oppure non erano. Perché a 14 anni, quelli di una volta, non avevi ancora imparato a fingere. Così lo abbiamo fatto. Stasera e all’improvviso. Ci siamo proprio tornati in quel tempo miracoloso. A piedi,

alle due di notte, fino a scuola. Per un’altra foto di classe davanti al portone. Quello da cui a 18 anni volevamo scappare con la fretta di conoscere il mondo e iniziare la nostra vita di adesso: un giro immenso che ti riporta lì, a desiderare di tornare indietro.

Ce la scatta Christian la foto, che di anni ne ha davvero 18 e il “Piria” lo frequenta oggi, nel 2022, insieme ai suoi compagni che sono lì con lui. Gli diciamo di guardarci bene perché vedono il futuro, e loro sorridono senza crederci più di tanto, come trent’anni fa avremmo fatto noi. Che dovremmo dire anche un’altra cosa a quei ragazzi. La più importante, quella che abbiamo appena scoperto ma che, tanto, impareranno da soli.

E cioè che un ragazzo o una ragazza conosciuti una mattina di settembre, non in un posto qualunque, ma in quel posto amato e odiato, il primo giorno di cinque anni infiniti che ti cambieranno per sempre la vita, è qualcosa di più di un amico.

È uno che saprà sempre chi sei, ogni giorno per il resto dei tuoi anni, senza che tu lo debba raccontare.

È una che incontrerai tra trent’anni e ti vedrà uguale, perché nulla fra voi sarà cambiato.

È un compagno di scuola”.