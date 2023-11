La tradizione serrese “di lu coccalu” e i ricordi di nonna Giuseppina: gli alunni della scuola primaria “Azaria Tedeschi” rivivono frammenti di passato

Mattinata all’insegna del divertimento quella di ieri, immersa nella tradizione serrese di “lu coccalu di li muorti”, per gli alunni della scuola primaria “Azaria Tedeschi”. Alle ore 10.30 bambini e maestre si sono avviate per le viuzze del centro storico del paese, ognuno con la propria zucca, cantando allegramente e chiedendo ai passanti: “mi lu pagati lu coccalu?”.

L’entusiasmo dei bambini ha coinvolto chiunque si è venuto a trovare sulla loro strada. L’allegra scolaresca è giunta poi in piazza Monumento, dove ad attenderla c’era una delegazione di mamme, che hanno pensato di fare una dolce sorpresa ai propri pargoli. Gli alunni delle varie classi sono stati accolti ed omaggiati di sacchetti colorati contenenti leccornie di ogni genere. Dopo una breve pausa il rientro, sempre per le vie del centro storico, a scuola e la festa è continuata nel vasto cortile dell’Istituto. I bambini, con le loro allegre zucche, si sono disposti seduti in vari cerchi e hanno consumato la merenda offerta loro dai docenti. Poi, a sorpresa, hanno partecipato al gioco della “Pignatta” e gioito nello scoprire altre dolci sorprese. Dopo essersi esibiti in canti e coreografie a cura delle maestre, hanno avuto il piacere di interloquire con “nonna Giuseppina”, un’anziana signora che ha raccontato loro di come veniva vissuta la tradizionale festa del “coccalu”, in concomitanza con la ricorrenza dei morti, ai suoi tempi. La dolce e simpatica nonnina ha raccontato con enfasi e in dialetto serrese, diversi episodi della sua fanciullezza, catturando l’attenzione di grandi e piccini e ricevendo ringraziamenti e complimenti anche dal dirigente scolastico, Giovanni Valenzisi, presente alla manifestazione. La signora ha riferito di essere stata presente, nel lontano 1936, all’inaugurazione dell’Istituto e i bambini sono rimasti affascinati dalla sua testimonianza.

Al termine del suo discorso, la cara nonnina è stata omaggiata di un pensiero da parte del personale della scuola e si è allontanata tra i saluti dei piccoli ospiti.

Si è conclusa così l’originale mattinata degli alunni della scuola primaria “Azaria Tedeschi”, che, con questa manifestazione, hanno voluto rivisitare un frammento del passato dei propri genitori e nonni.