La terza ondata di Covid e la campagna di vaccinazione: Alfredo Barillari e Giulio Carchidi ospiti di “On the news”

Il preoccupante ritorno del Covid nelle Serre vibonesi, la campagna di vaccinazione, i metodi per la prevenzione e gli effetti della pandemia sulla vita quotidiana a cominciare dalle attività didattiche e da quelle commerciali. Sono questi i principali argomenti che saranno affrontati nel corso della puntata di “On the news” che sarà visibile sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Ad approfondirli, insieme ai conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, interventi socio-culturali di Daniela Rabia), ci sarà il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari che illustrerà le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale in questa fase particolarmente delicata. Nella seconda parte della trasmissione, arricchita dalle spiegazioni introduttive del giornalista Francesco Pungitore, sarà presente lo studente del Liceo Classico Salesiano di Soverato Giulio Carchidi, al quale il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica in quanto inserito nell’elenco dei ventotto giovani che “nel 2020 si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”. A Carchidi è stata riconosciuta “la sua generosa opera di volontario, divenuta particolarmente intensa nelle settimane del lockdown”.