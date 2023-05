La tenera passione dei nuovi eremiti per la Calabria nella PHOTOGALLERY di Salvatore Greco

*di Salvatore Greco, Architetto – Nuovi eremiti: umane dimenticate istorie

Mi piacerebbe credere che con queste parole, l’indimenticabile Luigi Lombardi Satriani, avrebbe raccontato la vicenda di Enzo Barillari.

Ottantasei primavere con una disarmante e tenera passione per la storia della sua terra, tanto da portarlo a ricostruire, tra gli ulivi e i fichi del sul suo affaccio a mare, una capanna del Neolitico. Dentro la sua casa un tripudio di oggetti fatti con le mani e dalla lunga gestazione e mi racconta…È quasi ora di pranzo e prima di lasciarlo ci sediamo in mezzo all’erba alta, i suoi cuccioli gironzolano in cerca di carezze e mi racconta a lungo dell’amico suo vulcano. Tornerò presto a farmi compagnia!

Grazie a Pino Scaglione per le coordinate e non solo…