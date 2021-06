La Strada va dritta al punto: “A Reggio completa esenzione dal pagamento dei tributi locali per chi denuncia il racket, la Delibera c’è dal 2012”

“Andiamo dritto al punto – è la sollecitazione de “La Strada’: il 27 aprile del 2012 il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha approvato la Delibera 17 che stabilisce la completa esenzione dei tributi locali per le imprese che hanno sporto denuncia contro il Racket.



Non si tratta di una questione facoltativa, ma di una Delibera esecutiva che vincola il Comune ad agire in tal senso.

Correttamente Hermes-Servizi Metropolitani la pubblica sul proprio sito, così come il Comune. La trovate all’indirizzo http://www.hermesrc.it/…/delibera_esenzioni_racket1.pdf. Ma una pubblicazione ai sensi di legge resta fredda, inerte se non se ne dà massima diffusione, se non si informano gli esercenti, se la città reale la disconosce. Questo spetta essenzialmente alla politica, a chi indirizza la visione di città”.

“Vogliamo un Comune – richiedono i componenti del Movimento civico rappresentato in Consiglio comunale da Saverio Pazzeano che stia dalla parte di chi denuncia il racket, vogliamo un Comune che si schieri contro la massondrangheta in modo chiaro e netto, con atti formali e non con semplici dichiarazioni di solidarietà. La Politica ha il dovere di tradurre la solidarietà in azioni concrete.

Non ci giriamo intorno. L’attuale vicenda di Tiberio Bentivoglio ci parla di un Comune che mette in mora, per ragioni di locazione, un simbolo di liberazione di questa nostra città. La città è con lui, il Comune si adoperi a rispondere al bisogno di giustizia sociale della città.

Chiediamo tre cose:”