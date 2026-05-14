La Strada promuove l’iniziativa “Avere cura”: spazi e servizi per la salute

“Avere cura: luoghi, spazi, servizi per la salute di tutte e tutti”: è questo il titolo dell’iniziativa pubblica promossa da La Strada in programma oggi giovedì 14 maggio alle 18.00 in Piazza Camagna, a Reggio Calabria.

Un momento di confronto aperto dedicato al tema della salute intesa nel suo significato più ampio: diritto alla cura, prossimità dei servizi, qualità degli spazi urbani, prevenzione, benessere ambientale e sociale.

All’incontro interverranno Giandomenico Posillipo, agronomo-forestale e presidente del CAI di Reggio Calabria, insieme alle candidate e ai candidati de La Strada Giovanna Fontanelli, neonatologa. Valeria Malara, infermiera, Lorenzo Martino, architetto e Pasquale Pensabene, odontoiatra. La Strada propone attraverso i propri candidati una riflessione calata nella realtà e nei bisogni della città-

“Parlare di salute oggi significa parlare della qualità della vita nei quartieri, dell’accesso ai servizi essenziali, della presenza di spazi pubblici vivibili, della tutela dell’ambiente e delle relazioni sociali. Significa interrogarsi su quale idea di città vogliamo costruire”, dichiarano da La Strada.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il benessere delle persone non dipenda soltanto dall’organizzazione sanitaria, ma anche dalle condizioni concrete dell’abitare, dalla mobilità, dal verde urbano, dalla possibilità di vivere luoghi sicuri, inclusivi e accessibili.

“Una città che si prende cura è una città che combatte le disuguaglianze, che investe nei servizi di prossimità, che valorizza gli spazi pubblici e che mette al centro le persone e i loro bisogni quotidiani”.

L’incontro di Piazza Camagna sarà anche un’occasione per ascoltare cittadine e cittadini, raccogliere proposte e condividere una visione di città fondata sulla cura come principio politico e amministrativo.