La Strada porta in piazza “La forza dei diritti” per rimettere al centro donne, lavoro e giustizia sociale

Ancora partecipazione e confronto all’iniziativa “La forza dei diritti – Donne, cultura, giustizia sociale”, promossa da La Strada nel percorso verso le elezioni comunali di Reggio Calabria.



In Piazza Orange si è svolto un momento pubblico ricco di contenuti, che ha messo al centro una convinzione chiara: non può esserci cambiamento reale senza affrontare fino in fondo la questione femminile, le disuguaglianze nel lavoro e il bisogno di un welfare più giusto e vicino alle persone.

Nel corso dell’incontro sono intervenute le candidate de La Strada Flavia Carricato, Rosy Chirico e Livia Guarniera, portando esperienze personali, professionali e politiche che hanno mostrato con forza quanto le difficoltà vissute quotidianamente da donne, giovani e famiglie siano oggi il cuore della sfida amministrativa.

Dal tema della toponomastica a quella della precarietà lavorativa alla necessità di servizi sociali più accessibili, dal diritto alla cultura alla costruzione di spazi sicuri e inclusivi, è emersa la volontà di costruire una città che non lasci indietro nessuno. Le testimonianze delle candidate hanno restituito il valore di un impegno radicato nella vita concreta delle persone, capace di trasformare l’ascolto in proposta politica.

La Strada considera centrali le politiche del lavoro, il sostegno alle famiglie, i servizi educativi, la parità di genere e il rafforzamento del welfare territoriale.

“Cambiare le regole del gioco” è stato il filo conduttore dell’iniziativa: cambiare significa riconoscere diritti, redistribuire opportunità e dare voce a chi troppo spesso resta ai margini del dibattito pubblico.

