La Strada lancia l’iniziativa “Un tempo nuovo per il Lido Comunale e Bandiera Blu per Reggio”

Reggio Calabria guarda al suo mare, al suo waterfront e al futuro del Lido Comunale con una nuova iniziativa pubblica promossa dal movimento “La Strada” a sostegno della candidatura di Pazzano Sindaco: “Un tempo nuovo per il Lido Comunale e Bandiera Blu per Reggio”. Passeggiata e dibattito pubblico sul Waterfront di Reggio Calabria.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio alle 10.30 sul Waterfront di Reggio Calabria, per una passeggiata aperta alla cittadinanza e un momento di confronto dedicato a uno dei luoghi simbolo della città: il Lido Comunale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di costruire una visione nuova per il rapporto tra Reggio e il suo mare, puntando sulla qualità degli spazi pubblici, sulla valorizzazione ambientale e sulla prospettiva concreta di ottenere la Bandiera Blu, riconoscimento internazionale che premia qualità delle acque, servizi, sostenibilità e vivibilità del territorio costiero.

“Il Lido Comunale deve tornare ad essere un luogo vivo, curato e accessibile, cuore della socialità cittadina e simbolo della bellezza di Reggio – dichiarano gli organizzatori –. Vogliamo aprire un confronto pubblico con cittadini, associazioni e operatori per immaginare insieme un tempo nuovo per il nostro Lido Comunale”.

Durante la mattinata saranno affrontati temi legati alla riqualificazione urbana, alla tutela del paesaggio costiero, alla mobilità sostenibile, ai servizi per famiglie e giovani e alle strategie necessarie per rendere Reggio Calabria una città sempre più attrattiva e capace di valorizzare il proprio patrimonio naturale.

L’evento sarà anche un’occasione di ascolto e partecipazione, con interventi, proposte e contributi aperti alla comunità.