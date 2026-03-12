La Strada inaugura la nuova sede a Reggio Calabria: uno spazio aperto alla comunità

12 Marzo 2026 Redazione Politica 0

Venerdì 13 marzo alle 18.30 verrà inaugurata la nuova sede de La Strada in via Placido Geraci 18, a Reggio Calabria. Un momento di incontro e partecipazione aperto alla cittadinanza, alle associazioni e a tutte le realtà del territorio.

Lo spazio de “La Strada” nasce con l’obiettivo di creare un luogo di confronto, ascolto e costruzione collettiva.

La nuova sede nel tempo diventerà sempre più uno spazio per la città e per iniziative del popolo, un luogo vivo e condiviso, pensato per favorire la partecipazione, promuovere idee e rafforzare il legame con la comunità.

Uno spazio aperto dove cittadini, associazioni, giovani e realtà sociali possano incontrarsi, dialogare e contribuire alla crescita della città e ad iniziative di carattere sociale e culturale.

