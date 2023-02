“La Strada” in attesa di fatti concreti che migliorino le condizioni di chi abita il Rione G

“Attendiamo – affermano i componenti de ‘La Strada’ – risposte concrete relative alla situazione del Rione G.

Con la nostra interpellanza abbiamo sollevato pubblicamente la questione: cosa intende fare l’Amministrazione Comunale per questo quartiere che versa in stato di abbandono e per cui il progetto di riqualificazione resta appeso a data da destinarsi?

Nell’ultimo Consiglio comunale l’intervento di Saverio Pazzano ha trovato l’attenzione dei consiglieri e il sindaco Brunetti ha comunicato che entro questa settimana riceverà un gruppo di residenti del quartiere per dare chiarimenti”.

“La situazione – insistono i membri de ‘La Strada’ – è davvero di piena emergenza e invitiamo ancora una volta l’Amministrazione ad affrontarla con la massima celerità.

Da parte nostra continueremo a seguire la vicenda con la consueta perseveranza, senza affidarci alle dichiarazioni, ma in attesa di fatti concreti che migliorino le condizioni di chi abita il Rione G”.