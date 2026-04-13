La Strada continua a Pellaro il suo cammino, passo dopo passo, nei quartieri della città

La Strada continua il suo cammino nei quartieri della città. Un cammino mai interrotto in questi anni e che, una volta di più, è occasione per approfondire quei temi che altrimenti resterebbero fuori dalla considerazione dell’Amministrazione e dal dibattito politico.



Pellaro è una città dentro la città: quartiere-paese, ricco di bellezze e anche di fragilità, con una ricca vita associativa e culturale ma anche con realtà completamente abbandonate in questi anni.

Il Cammino Urbano de La Strada ha permesso di accendere i riflettori sul torrente Fiumarella e sui problemi della depurazione che rendono il nostro mare non balneabile. Problemi ormai cronicizzati e che non hanno trovato mai la giusta attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Pellaro possiede anche un patrimonio vario e significativo dal punto di vista archeologico, anch’esso in condizione di abbandono e che non è mai entrato in un’idea complessiva di valorizzazione da parte del Comune. Spazi dimenticati e inaccessibili.

A Lume di Pellaro la realtà dell’area delle case popolari ha evidenziato diverse problematiche, ma anche la resistenza di associazioni e cittadini che -senza alcun aiuto da parte dell’Amministrazione- hanno reso gli spazi accoglienti e vivibili.

È attraverso gli spazi urbani, nella capacità pubblica di renderli accoglienti e fruibili, che il Comune può e deve aiutare le comunità.

Nel cammino urbano di Pellaro, ancora una volta il racconto di una città complessa si è snodato tra bellezza e degrado, tra abbandono e impegno dei cittadini.

Diverse le problematiche evidenziate nel percorso, rispetto alle quali La Strada con il candidato sindaco Saverio Pazzano ha preso impegni concreti:

sul tema della depurazione; sul censimento del patrimonio comunale da mettere a disposizione di associazioni e cittadini; sugli strumenti di collaborazione tra cittadini e amministrazione con esenzione dei tributi per chi restituisce servizi alla collettività con la cura degli spazi comuni.

“Strumenti operativi e stringenti su cui La Strada – garantiscono all’unisono i suoi militanti – impronta la propria proposta politica per la città, senza false promesse, senza favori, ma solo con la conoscenza diretta dei problemi e con l’approfondimento concreto delle soluzioni”.