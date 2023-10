La Strada con Pazzano scrive al Prefetto sulle condizioni di degrado del Rione G: “Incomprensibile l’inerzia del Comune”

La Strada, con il suo consigliere Saverio Pazzano, non abbandona l’impegno verso il Rione G.



“A seguito delle diverse inadempienze dell’Amministrazione Comunale e dell’inosservanza di un’ordinanza sindacale – e davanti ad un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie – del quartiere, il consigliere Saverio Pazzano – fanno sapere i membri del Movimento civico reggino – ha informato il Prefetto con una missiva via PEC.

È incomprensibile l’inerzia del Comune in merito ad un quartiere che richiederebbe semplicemente attenzione e mantenimento degli impegni presi”.

Nelle prossime sedute della Commissione Controllo e Garanzia il consigliere Pazzano ha chiesto, inoltre, un focus sugli atti relativi al Rione G.

“L’impegno della Strada – rassicurano i suoi militanti- continua con perseveranza, perché in città la “subcultura del favore” venga soppiantata dalla cultura del diritto”.