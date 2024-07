La Strada: “30 e 31 luglio a piazza Camagna raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata”

La Strada, insieme ad altri movimenti, partiti, associazioni, sindacati, fa la sua parte nella raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata.



“Come sempre – riferiscono i militanti del Movimento civico reggino – lo faremo strada per strada, quartiere per quartiere, per fermare una riforma che mira a spaccare il Paese, avallando e accentuando le disuguaglianze nell’accesso ai servizi per le cittadine e i cittadini residenti in diverse aree del Paese.

Non possiamo accettare che la Calabria e il Mezzogiorno vedano limitati l’accesso alla sanità e alla scuola pubblica, al trasporto pubblico locale, a tutta una serie di servizi essenziali che dovrebbero essere erogati con la stessa qualità ed efficienza in tutte le regioni.

È inconcepibile che il governo porti avanti una riforma che sancirebbe l’esistenza di cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Il 30 e 31 luglio, a piazza Camagna, dalle 18:30 alle 21 – rendono noto gli attivisti de La Strada – raccoglieremo le firme per fermare insieme la riforma spacca Italia”.