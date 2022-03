La startup “Amore Mediterraneo” al Calabria Expo Dubai 2022

La nuova startup calabrese di meal kit “Amore Mediterraneo” ha partecipato con importanti riconoscimenti di mercato al programma “Calabria at Expo Dubai 2022: the new frontier of Tourism in Italy”. In particolare, la nuova azienda calabrese ha preso parte alla sezione dedicata proprio ai sapori di Calabria, con la degustazione di alcune delle “box” che saranno commercializzate in esclusiva nei prossimi mesi. Ispirandosi ai sapori mediterranei ed alla dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come una di quelle a più basso impatto ambientale, la startup collabora con agricoltori locali che curano con amore la loro terra e permettono di ottenere le migliori materie prime, talentuosi chef che studiano nuove ricette e sviluppatori di prodotti di livello mondiale per rendere il cibo più sano e sostenibile. Particolarmente apprezzata dai buyer esteri la lavorazione delle materie prime, che viene effettuata attraverso processi di produzione green con tecniche sostenibili utilizzando il più possibile la luce del sole. Insomma, una nuova sfida imprenditoriale che mira a portare le delizie del Mediterraneo sulle tavole di tutto il mondo, valorizzando anche emergenti professionisti della cucina e facendo rete con acceleratori di impresa come “SOS Innovazione”, che guida la startup nell’ambito dei processi di digitalizzazione ed internazionalizzazione.