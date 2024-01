La squadra di Acquaro-Dasà-Arena solidale con Mike Maignan: singolare gesto nel match con Zungri

Volto coperto dall’immagine di Mike Maignan. Si sono presentati così, oggi pomeriggio, i calciatori di ADA (Acquaro-Dasà-Arena) all’atto di sfidare la compagine di Zungri nella gara valida per il Campionato di Terza Categoria. Condividendo l’indicazione della società, i giocatori hanno voluto esprimere in questo modo solidarietà al portiere del Milan bersagliato con buu e i versi della scimmia nel corso del match svoltosi ieri sera a Udine. Insulti razzisti che ADA ha voluto respingere con tutte le forze ribadendo la propria opposizione a qualsiasi forma di discriminazione. Il gesto è stato visto con favore dal pubblico e dalla squadra avversaria, che ha fatto proprio il messaggio di civiltà. La partita, conclusasi sul punteggio di 3-2 per Ada, ha confermato la squadra delle Preserre al vertice della classifica in compagnia di Francica, che ha però disputato una gara in più.