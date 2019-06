La squadra calabrese di pesistica si qualifica al Trofeo Coni

*di Raffaella Cannatelli – Si sono svolti ieri, sabato 1 giugno, a Reggio Calabria le qualificazioni regionali del Trofeo Coni Kinder per la Pesistica olimpica.

I quattro atleti partecipanti Giorgio Maria Azzoni, Alessandra Castagna, Alessandra Rondinelli ed il già campione italiano Simone Abati tutti classe 2006- 2007 appartenenti alle associazioni sportive vibonesi “Amici della Polizia” e “Snatch Box”, hanno riportato un buonissimo risultato che ha permesso a tutti loro di staccare il biglietto per la competizione nazionale di triathlon sportivo che si terrà il prossimo settembre a Crotone. Grande soddisfazione dei preparatori atletici Moreno Boer, campione olimpico di sollevamento pesi, Ivana Camerino e Emanuele Prestafilippo nonché dei dirigenti regionali e provinciali FIPE, Marco Giovannini, Maurizio Italiano e Francesco Azzoni, che sono così riusciti a riportare in Calabria un’importante disciplina sportiva come quella della pesistica olimpica.