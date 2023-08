La SportSpecialist Volley Reggio Calabria si affida a Marco Sangregorio, palleggiatore esordiente che insegue risultati importanti

La trattativa è stata fulminea: presa di contatto, illustrazione da parte di coach Antonio Polimeni di cosa gli sarebbe stato richiesto nel corso della stagione, accettazione immediata e convinta da parte del giocatore. Marco Sangregorio è uno dei palleggiatori che la SportSpecialist Volley Reggio Calabria ha inteso mettere sotto contratto per affrontare al meglio il campionato di Serie B Nazionale che prenderà il via il prossimo 7 ottobre.

Come in altre circostanze, la presenza in panchina di un allenatore dalle riconosciute qualità tecniche ed umane, ha fatto la differenza: a maggior ragione nel caso di Marco che, maggiorenne da pochi giorni, si trova per la prima volta ad affrontare la vita, sul campo e fuori, lontano da casa, lontano da Corigliano Rossano. La fiducia tra i due ha preso forma la scorsa stagione quando il giovanissimo palleggiatore, da Under 19 a Palmi, è stato chiamato a partecipare a diversi allenamenti con la squadra senior che disputava il torneo di A3. “Il mister lavora in modo egregio con i giovani – fotografa lo scenario che lo ha indirizzato verso Reggio Calabria – e si dimostra, in ogni occasione, persona all’altezza della reputazione morale che lo circonda”. Le sue caratteristiche tecniche, facendo sponda con la tenera età, hanno imboccato il sentiero della rifinitura: “Sono un palleggiatore – si descrive sotto il profilo tecnico – che si coordina bene con il centrale e, con la consapevolezza di dover migliorare in tutti i fondamentali grazie agli insegnamenti del coach, soprattutto a muro, attacco con buone percentuali”. Marco Sangregorio raggiunge Reggio Calabria perché, pur trovandosi al punto di partenza della carriera, non teme di alzare l’asticella delle difficoltà: “Presentarmi con la maglia della SportSpecialist Volley rappresenta un incentivo vigoroso a dare consistenza alle aspettative, mie e del club”. E’ questo il fattore stimolante che lo porterà ad immolarsi sull’altare dei bisogni della squadra con cui è fermamente intenzionato a costruire risultati importanti.

Nato a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, il 20 agosto 2005, aveva appena cinque anni quando, a Spezzano Albanese, ha sposato il volley, complice il team locale della Kermes che lo ha condotto per mano fino al compimento della maggiore età, fino al congedo per aggregarsi al gruppo costruito dalla ambiziosa SportSpecialist Volley Reggio Calabria. Facendosi strada nelle varie rappresentative provinciali e regionali dai 13 ai 16 anni, nel 2022/2023 è sceso in campo anche con l’Under 19 della OmiFer Palmi.