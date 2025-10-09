La SportSpecialist fa tris: sabato alle 17 l’esordio della squadra di C maschile

Sabato 11 ottobre alle 17 presso la Palestra Boccioni, all’interno di un “Volley Day” a marchio SportSpecialist, è in programma l’esordio della squadra che disputerà la Serie C maschile.

A seguire, infatti, giocheranno le ragazze della Puliservice di Mister Giglietta contro il Filadelfia.

Gli atleti della C Maschile, invece, giocheranno contro la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Un nuovo progetto intrigante e tutto da scoprire che va a creare un tris di formazioni in amaranto, tutte da seguire: la Domotek Volley, militante in Serie A3, la Puliservice della C Femminile e la nuova realtà maschile.

Nel girone, i ragazzi del mister Roberto Daquino sfideranno Innova Volley, Volo Virtus Lamezia, Olimpia Pallavolo 1978 Bagnara Calabra, New Hospital Paola, Altaflex Catanzaro, Pallavolo Milani, Dire Jolly, Polisportiva Montalto, Luck-Tigano e Corigliano Volley.

Nel roster, presente un sopravvissuto della bellissima cavalcata di Mister Antonio Polimeni dalla Serie B alla Serie A3, Fabio Giuliani.

Accanto a lui, gli schiacciatori Davide Cucè, Elio Casoria e Salvatore Nesci.

Con Fabio Giuliani, nel pacchetto centrali Mattia Liberatori e Lorenzo Geri.

I palleggiatori Danilo Seminara ed Aldo Meduri.

L’opposto Antonio D’Agostino, da sempre vicino al progetto amaranto.

Doppio libero con Michele Zerbonia e Marco Cappello.

Tanti e valenti i giovani con Oreste Meloni, Giovanni Germanò, Luca Santacaterina, Alessio D’Amico e Matteo Marconcini.

La società di Serie C maschile della Sportspecialist avrà un Title Sponsor: si tratta dell’Amaro Dhelios, il liquore della Bovesia.

Una nuova avventura in una “grande famiglia”. È con questo spirito che Roberto Daquino si appresta ad affrontare la stagione sulla panchina della SportSpecialist, alla guida della Serie C Maschile.

Il ringraziamento va prima di tutto alla società. “Mi sento in dovere di ringraziare tutta la società, e in particolar modo Antonio Polimeni, amico da tantissimo tempo, per avermi dato questa opportunità di far parte di questa grande famiglia”, ha esordito Daquino, sottolineando di aver percepito sin da subito “un attaccamento straordinario alla maglia, alla società e alla città, e una voglia di fare sempre meglio”.

L’allenatore ha poi evidenziato un aspetto per lui fondamentale: l’organizzazione interna. “Ho notato con piacere che ci sono dei punti di riferimento per noi tecnici. Quando abbiamo necessità di interagire, c’è una massima disponibilità e immediatezza, cosa non scontata”.

Ma che squadra sarà questa SportSpecialist di Serie C? “Il roster è un mix di giocatori con una certa esperienza e giovani. L’obiettivo è una crescita nel corso della stagione, da consolidare con meccanismi di squadra che, essendo la prima volta che giocano insieme, ancora non ci sono. Sono fiducioso perché i ragazzi si impegnano molto e hanno passione”.

Non poteva mancare un pensiero per la prima squadra di Serie A. “Ho sempre seguito la Domotek sin dai suoi primi passi. Con il roster allestito, l’augurio è che possa far bene e, facendo tutti gli scongiuri, ottenere anche la promozione”.