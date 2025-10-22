“La speranza che riempie il vuoto”: l’Arcidiocesi di Rossano Cariati celebra il Giubileo del mondo educativo

Nell’anno giubilare dedicato alla speranza, l’Arcidiocesi di Rossano Cariati celebra il Giubileo del mondo educativo con un significativo momento promosso e voluto dall’Arcivescovo Monsignor Maurizio Aloise.

L’evento, organizzato dall’ Ufficio IRC, Ufficio Scuola, Servizio di Pastorale giovanile scolastica, in collaborazione con il Servizio di Pastorale giovanile, vocazionale e aggregazioni laicali giovanili, è incentrato sulla tematica “La speranza che riempie il vuoto”. L’appuntamento avrà luogo lunedì 27 ottobre 2025 dalle 9:30 fino alle 12:00 nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di San Paolo a Rossano scalo. Un momento di festa, di comunione, aggregazione e condivisione tra le varie realtà presenti sul territorio, che vedrà il coinvolgimento di tutto il mondo educativo che afferisce la diocesi di Rossano Cariati. Ospite dell’incontro sarà Marco Brusati professore a contratto presso l’Università di Firenze. Studenti, insegnanti, educatori e quanti accompagnano i giovani nel loro progetto di vita, tutti sono chiamati a partecipare per esprimere la presenza educativa della Chiesa Cattolica quale l’espressione di una fede generativa e appassionata all’umano, proiettata verso la promozione integrale della persona.