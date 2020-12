La situazione del Comune di Serra San Bruno e le azioni dell’Amministrazione: Alfredo Barillari ospite di “On the news”

L’analisi della situazione finanziaria ed amministrativa ereditata, le azioni messe in campo in questo primo frangente di consiliatura, la gestione dell’emergenza Covid e le priorità da realizzare. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, sarà presente sabato, a partire dalle 16, nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) per illustrare la sua idea sul presente e sul futuro dell’Ente comunale soffermandosi in particolar modo sul discusso Piano delle alienazioni e sulle iniziative adottate in campo sociale. La nuova puntata di “On the news” – visibile sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio” – offrirà, dunque, un importante momento di approfondimento politico-amministrativo.