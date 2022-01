La sindaca, l’interesse pubblico e l’identità serrese

*di Bruno Vellone – Mastro Bruno Pelaggi, il celebre poeta scalpellino che del senso del giusto e dell’ingiusto ne ha fatto una inflessibile regola di condotta, ce lo avrebbe tramandato come un altro, e raro, bozzetto di paese. Avrebbe espresso con sicuro sarcasmo il suo giudizio sulla vicenda dell’acqua negata ai cittadini serresi da un’ordinanza del sindaco di Brognaturo che appare, inevitabilmente, di dubbia commestibilità giuridica. Ma, nonostante tutto, il primo cittadino ha il merito di aver destato dal torpore i cittadini serresi che, da questo fatto grottesco, dovrebbero prendere maggiore consapevolezza del punto in cui versa Serra San Bruno e trovare un’identità smarrita nel corso di decenni. Non c’è nulla di campanilistico.



Il problema è che i serresi sono stati traditi da se stessi e dalla malapolitica. Una politica fatta di carriere posticce, clientelismo sfrenato nel nome della scalata all’Olimpo impossibile, traguardi fatti poltrone, mentre il nostro territorio, e con esso la popolazione che vi risiede, reclama bisogni, sanità, attenzione e una politica fatta nel nome dell’interesse pubblico seppellito o piegato ai desiderata dei furboni di questo o quel partito, di destra e di sinistra (quale sinistra?). Sorical c’era, c’è e ci sarà. Altrimenti non si spiegherebbe come mai, puntualmente, in un paese di montagna come il nostro – Serra è un paese, non basta il toponimo di città, una città la si costruisce con i fatti e non con i decreti – dove basterebbe piantare un chiodo per terra per farvi uscire una sorgente, l’acqua pubblica continua a rimanere un miraggio. La disamministrazione degli ultimi decenni si sta appalesando in tutta la sua drammaticità e chi si chiama fuori e si volta dall’altra parte sbaglia. Come mai a Serra non ci sono le fontane pubbliche e quelle poche e rare che c’erano sono state dismesse? Quanto costerebbe portare in paese l’acqua delle sorgenti di montagna? Poche migliaia di euro. E come mai non è stato fatto in questi anni? A chi è giovato tutto questo? Sono solo alcuni degli interrogativi che dobbiamo porci e a cui dare risposta prima ancora di ingaggiare una guerra campanilistica che – errore amministrativo a parte – non ha ragione di esistere se non come presupposto per un’attenta analisi politica che sia in grado di mettere sul banco degli imputati le vere ragioni del dissesto del nostro paese. Tallyerand diceva che la politica è il modo di agitare il popolo prima dell’uso, e da queste parti dobbiamo ammettere che il popolo è stato agitato molto bene. Come giustamente rileva Biagio, in uno pregevole articolo di ieri, c’è bisogno di una ripartenza e di un’identità nuova, ma partendo da una consapevolezza comune, quella di essere appartenuti tutti alla medesima classe di sfruttati.