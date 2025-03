La sfida ai colossi della politica e i mille aspetti del “cambiamento”: chi è Alfredo Barillari

L’avventura politica di Alfredo Barillari comincia qualche mese prima delle elezioni comunali 2016, quando scende in campo a gamba tesa in un sistema bipolare che vedeva scontrarsi l’area di centrodestra guidata da Nazzareno Salerno e quella di centrosinistra capeggiata da Bruno Censore. In questo contesto, il giovane laureato in Scienze politiche abituato a passare da un capo all’altro del pianeta torna a Serra San Bruno e fonda il movimento civico “Liberamente”. Cavalca il malcontento, comprende l’evolversi dei tempi e delle tendenze, talvolta dimentica il politically correct, ma sfiora l’impresa e contro ogni previsione resiste ai contraccolpi derivanti dalla sconfitta di misura. Non demorde, perfeziona l’organizzazione del suo gruppo, conduce un’opposizione tranchant e nel 2020 si ripresenta. Stavolta è pronto per la guida del paese: un po’ meno di lotta e un po’ più di governo, supera l’ostacolo rappresentato dalle due liste avversarie che, dopo diverse fratture interne, si erano assemblate facendo blocco comune e indossa la fascia tricolore. Cambia l’atteggiamento: ora i problemi vengono visti da un’angolazione diversa, più riflessiva, più da dentro e tenendo conto della farraginosità della macchina comunale. E di problemi ce ne sono in abbondanza: dal Covid alla crisi idrica, dalla carenza di personale al dissesto finanziario, dalla stranezza di alcuni eventi (rave party, pitoni) al rischio di chiusura dell’ospedale. Forte di una maggioranza che non traballa e sostenuto da un sorprendente ottimismo, affronta le sfide e inizia quello che definisce il “percorso del cambiamento”. Ottiene il centro vaccinale a Serra, stabilizza ex lsu/lpu e assistenti sociali, avvia una serie di cantieri (rifacimento delle strutture sportive, ammodernamento di via Veneto e località “Santa Maria del bosco”, messa in sicurezza della strada “Rosarella-Lu Bellu” e ripristino dell’officialità idraulica lungo il fiume Ancinale), recupera importanti finanziamenti nel settore sociale, s’inserisce nel panorama politico regionale, entra nel Consiglio direttivo dell’Arrical. Punta alla riconferma, le elezioni della primavera 2026 sono un banco di prova e un test per sondare il gradimento della gente. In ogni caso, al netto delle simpatie dei sostenitori e dell’ostilità degli avversari, è un leader che riesce a dirigere e indirizzare la sua squadra, che traccia una linea (giusta o sbagliata) e la fa seguire, che non passa indifferente. La pioggia di solidarietà e vicinanza, arrivata da ogni dove, dimostra che Alfredo Barillari è un amministratore ed esponente politico considerato e rispettato, senza barriere politiche di sorta. Ed è un uomo che non merita di subire intimidazioni, che peraltro non scalfiscono il suo cammino.