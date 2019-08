La serrese Josephine Spatula è “Miss Brutia”: vola alle prefinali di Miss Italia [FOTO]

La serrese Josephine Spatula ha partecipato nella serata di ieri all’evento di bellezza “Miss Italia Calabria” ricevendo la fascia di “Miss Brutia” (secondo posto per Chiara Tomaino, terzo per Alice Papà), che dà l’accesso alle prefinali di Miss Italia che avranno luogo a Mestre alla fine di agosto.

La 22enne, che sarà anche ospite della serata di Rocca Imperiale, è già stata eletta “Miss Sposi Calabria” e le è stata dedicata la relativa copertina 2019 e vanta diverse esperienze nel campo delle sfilate e dei concorsi di bellezza. Bionda, occhi azzurri, alta 1 metro e 68 centimetri, Josephine è dotata di un sorriso solare e rappresenta l’incontro fra la bellezza nordica e quella mediterranea. L’obiettivo centrato è motivo di soddisfazione per l’intera comunità delle Serre, che apprezza la genuinità di una ragazza che vuole raggiungere traguardi ambiziosi conservando la sua semplicità. “Sono contenta di questo risultato – ha commentato a margine della premiazione Josephine – perché si tratta di un primo passo per realizzare i miei sogni. Voglio ringraziare i miei genitori che mi accompagnano e mi supportano e tutta Serra San Bruno per l’affetto che mi dimostra”.