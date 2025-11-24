La serrese Atena Pisani partecipa allo “Zecchino d’Oro”: venerdì la prima esibizione

Ci sarà anche un tocco di Serra San Bruno nella 68° edizione dello “Zecchino d’Oro”, che andrà in onda su Rai 1 dal 28 (a partire dalle ore 17) al 30 novembre. Sarà un fine settimana caratterizzato dalla voglia di esibirsi di 20 piccoli cantanti provenienti da ogni angolo della Penisola. Fra loro ci sarà anche Atena Pisani, che a 5 anni calcherà i palchi del piccolo schermo.



Di origini serresi, Atena vive attualmente a Soliera, in provincia di Modena, insieme alla sua famiglia: mamma Cristina e papà Andrea l’hanno incoraggiata ad esprimere il suo talento e si è subito presentata questa imperdibile occasione. La sua esibizione, in coppia con Anna (bambina di 10 anni, di Ribera, in provincia di Agrigento), è molto attesa: la speranza è che “Canta la conta” (testo di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti; musica di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Andrea Di Gregorio, Giuliano Capello) possa arrivare fino in fondo, anche se semplicemente partecipare sarà già una grande esperienza. Tutti i brani, rigorosamente dal vivo, saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, in un clima di serenità ed entusiasmo.

Ad incoraggiare i cantanti ci saranno nei primi due giorni i presentatori Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, mentre la finale sarà presidiata dal direttore artistico dello “Zecchino d’Oro” Carlo Conti.