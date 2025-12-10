La “Serre Eternit” protagonista come impresa al “Asbestos International Forum 2025” di Roma

La “Serre Eternit”, realtà di eccellenza nel panorama della prevenzione, gestione e bonifica dell’amianto, è stata invitata a prendere parte al prestigioso Asbestos International Forum 2025, in programma a Roma dal 16 al 18 dicembre presso sedi istituzionali di massimo rilievo come la Presidenza Inps, la Presidenza Inail e la Camera dei Deputati.

Un invito che conferma non solo la qualità professionale raggiunta dall’azienda, ma anche il suo crescente ruolo culturale e tecnico nel panorama nazionale della sicurezza e della prevenzione dall’amianto.

A conferma dell’attenzione politica verso l’evento, è prevista la presenza della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nella terza giornata dei lavori, che si terrà nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

Nel corso delle tre giornate interverranno ai lavori rappresentanti del Governo italiano, delle massime autorità sanitarie nazionali, dell’Inail, dell’Inps, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Forze Armate, oltre a numerosi esperti, ricercatori e professionisti del settore. Previsti inoltre tavoli di confronto tra associazioni, sindacati, amministrazioni locali e mondo produttivo, con l’obiettivo comune di accelerare la completa uscita dall’era dell’amianto, ancora purtroppo una questione aperta di sanità pubblica.

La presenza di “Serre Eternit” a un evento di tale rilevanza rappresenta dunque motivo di orgoglio per l’intera comunità locale, confermando la sua capacità di essere portavoce autorevole di buone pratiche, responsabilità sociale e innovazione nei processi di bonifica e rigenerazione dei territori. Partecipare a un appuntamento così autorevole significa entrare con pieno titolo nei circuiti decisionali che orientano le future politiche di bonifica, salute pubblica e tutela dei lavoratori.

Confrontarsi con i massimi rappresentanti del Governo, con i vertici di Inail, Inps, Iss, con il supporto delle Regioni e delle agenzie nazionali di controllo, consentirà di portare la voce del nostro territorio ai tavoli in cui si disegna un futuro finalmente libero dall’amianto.

Il grande rilievo raggiunto da “Serre Eternit” è frutto dell’instancabile guida del responsabile tecnico, l’ingegnere Gessica Garcea, che da sempre mette la sua formazione, i suoi studi e il suo profilo professionale al servizio della sicurezza collettiva.

Il suo impegno, costante e appassionato, ha permesso a “Serre Eternit” di affermarsi come punto di riferimento culturale e scientifico nel campo della prevenzione, della corretta gestione dei materiali contenenti amianto e della rigenerazione dei siti contaminati.

L’invito al Forum internazionale rappresenta quindi un tributo alla sua visione e alla sua dedizione e a quella dello stesso legale rappresentante Alessandro Bertucci, riconosciute oggi nei contesti più elevati di confronto istituzionale e tecnico.

La partecipazione all’Asbestos International Forum 2025 non è soltanto un traguardo, ma una responsabilità verso il territorio, che attraverso “Serre Eternit” sarà presente ai massimi livelli nella definizione delle politiche per la salute, la ricerca e la sostenibilità. Una vittoria collettiva che premia chi ha creduto, con coraggio e determinazione, che un futuro senza amianto non è solo auspicabile, ma possibile.