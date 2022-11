La scuola calcio “San Bruno” prepara lo stage “Natale in campo”: presenti ex calciatori di Serie A e Serie C

Si svolgerà nelle giornate del 27 e 28 dicembre lo stage “Natale in campo” promosso dalla scuola calcio guidata dal tecnico Michele Zaffino. L’evento – aperto ai ragazzi nati nell’arco temporale che va dal 2007 al 2015 – avrà luogo presso lo stadio “La Quercia” e vedrà la partecipazione di osservatori professionisti. A dare ulteriore sostanza tecnica all’iniziativa sarà la presenza degli ex calciatori Antonio Criniti – che ha calcato i terreni della Serie A ed ha militato in diverse squadre di primo livello (Catanzaro, Cagliari, Reggina, Palermo, Brescia, Perugia, Avellino e Catania) – e Bruno Bellini (in campo con Catanzaro, Isola Liri e Messina), attualmente allenatore nel calcio professionistico giovanile.

La scuola calcio “San Bruno” ha avviato un processo di rinnovamento con nuovi ingressi in società e punta a coinvolgere nelle sue attività professionisti del settore al fine di perfezionare la preparazione tecnico-tattica ed atletica dei giovani giocatori. Il tecnico Michele Zaffino – già vincitore del Pallone d’Oro Dilettanti, prestigioso trofeo assegnato da “Tuttocampo” e noto, oltre che come bomber di razza, per essere stato destinatario di un articolo (peraltro in una pagina in cui c’erano Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané) della famosa rivista francese “France Football”, organizzatrice del Pallone d’Oro – vuole trasmettere inoltre i più sani valori sportivi del rispetto e della genuina e corretta competizione.