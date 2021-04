La rottura con Censore, il superamento di “Uniti per Serra” e le elezioni regionali: Luigi Tassone ospite di “On the news”

Il consigliere regionale Luigi Tassone sarà ospite di “On the news” nella puntata che sarà visibile sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. L’esponente del Pd, rispondendo alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), si concentrerà sul cammino che porta alle prossime elezioni regionali facendo anche riferimento ai nuovi equilibri politici. In particolare, il dibattito consentirà di affrontare la situazione politica di Serra San Bruno sviscerando gli aspetti connessi alla rottura con il già deputato Bruno Censore ed al sostanziale superamento della lista “Uniti per Serra”.