“La rivoluzione civica di Liberamente”: Rosanna Federico ospite di “On the news”

La necessità di adottare un approccio civico, soprattutto in questo preciso istante storico, i principali assi su cui poggia il programma, la voglia di cambiare registro ed avviare una nuova fase. Sono questi i fili conduttori che saranno seguiti da Rosanna Federico nel corso della puntata di “On the news” che sarà trasmessa in live streaming lunedì, a partire dalle 18, sulla pagina Facebook del programma e su quella de “Il Meridio”. L’esponente di “Liberamente” si confronterà con i conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) analizzando i principali problemi del territorio, la situazione finanziaria dell’Ente e le possibili modalità d’intervento per far concretizzare le prospettive di sviluppo.