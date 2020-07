La ripartenza della scuola e gli effetti della pandemia: “On the news” mette al centro l’attualità

Tante incertezze e la consapevolezza della necessità di ripartire. Settembre è il mese della riapertura della scuola, ma quest’anno le problematiche sono amplificate dagli effetti della pandemia e dall’esigenza di adottare misure cautelative.



Al centro ci sono gli studenti – sostenuti da genitori e docenti – che nell’affrontare il processo formativo devono fare i conti con i timori relativi al contagio e con lo stress determinato negli ultimi mesi dal lockdown. Di questi e di altri aspetti ne parlerà il professore di Filosofia e Storia Luigi Vavalà (fortemente critico verso tutte le riforme scolastiche degli ultimi anni) nella puntata di “On the news” che sarà trasmessa sabato, a partire dalle 16, in live streaming sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nella prima parte del programma, condotto da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), ci sarà ampio spazio per la rubrica “Appunti di psicologia”, curata dallo psicoterapeuta Pino Iennarella, che analizzerà ulteriori sfaccettature delle stessa tema.