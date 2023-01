La rinascita delle Misericordie in Calabria: la visita del Correttore nazionale come segno di rinnovata presenza

Ripartire con lo spirito originario lasciandosi definitivamente alle spalle la mesta esperienza di qualche anno addietro che ne ha minato l’immagine. Le Misericordie della Calabria si sono rimesse in marcia rafforzando la loro opera di soccorso nei confronti di chi soffre e di chi ha bisogno, fornendo sostegno morale e materiale. Un cammino non semplice in un’epoca sempre più condizionata dal vento forte della secolarizzazione e dall’indifferenza, ma ancora possibile in quanto basato sull’umana solidarietà che ancora abita nel cuore delle persone.

Questo percorso di rinascita, concretizzatosi anche grazie ad un deciso processo riorganizzativo, si sta sviluppando per via di un rinnovato impegno e di una presenza più marcata sul territorio. Proprio in questa direzione va la visita nelle diverse Misericordie calabresi del Correttore spirituale nazionale, monsignor Franco Agostinelli – accolto dal Correttore regionale don Vincenzo Schiavello e dal Presidente della Federazione regionale Claudio Reali (protagonisti di questo nuovo impulso) – che si concluderà sabato con l’incontro all’Oasi Bartolomeo di Lamezia Terme. L’intervento testimonia il lavoro di recupero voluto dai vescovi che puntano a far recuperare la fiducia in ciò che rappresentano le Misericordie e a spingere nuove persone a mettere in pratica la fede nel segno della carità cristiana.