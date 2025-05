La Regione stanzia 1.600.000 euro per la realizzazione di manifestazioni sportive

“La Regione Calabria ribadisce il suo convinto impegno a favore dello sport, riconoscendone il valore cruciale come motore di crescita individuale e collettiva, strumento di inclusione sociale e leva per il benessere di ogni cittadino. Questo nuovo Avviso sulle manifestazioni sportive, pubblicato oggi, rappresenta un tassello aggiuntivo nel percorso che abbiamo tracciato con determinazione: dopo aver introdotto i voucher sportivi dedicati ai giovani talenti calabresi e il bando SuperAbilities, finalizzato a sostenere iniziative di inclusione attraverso l’attività fisica, ora puntiamo a dare impulso alle manifestazioni tese a vivacizzare il nostro territorio e per sottolinearne la fondamentale funzione educativa e sociale. Proseguiamo con tenacia nella costruzione di una Calabria sempre più dinamica, partecipe e coesa”.

È quanto afferma l’assessore allo Sport e Politiche giovanili della Regione Calabria, Caterina Capponi, in merito alla pubblicazione dell’Avviso per la concessione di contributi per Manifestazioni sportive – Annualità 2025, finanziato nell’ambito del Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020, Azione 6.8.3.

Con questo avviso, che prevede uno stanziamento di 1.600.000 euro si vuole supportare la realizzazione di manifestazioni sportive sul territorio regionale, valorizzando il ruolo dello sport come motore di coesione sociale, benessere e partecipazione attiva delle comunità.

Potranno partecipare all’Avviso le associazioni o società sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), ai sensi del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con sede legale in Calabria e affiliate a Federazioni sportive nazionali (Fsn), Dsa (Discipline sportive associate), Eps (Enti di promozione sportiva), anche paralimpico. Possono partecipare anche i Comitati territoriali calabresi delle Federazioni sportive nazionali e Paralimpiche, delle Discipline sportive associate e paralimpiche, le Dsap (Discipline sportive associate prossime), gli Enti di promozione sportiva e paralimpici, gli Enti Benemeriti dello sport, riconosciuti dalla Figc (Federazione italiana gioco calcio) o da altre Federazioni sportive nazionali.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso una piattaforma dedicata ( https://documentale.regione.calabria.it/portale/ ) in una finestra dedicata dal 20 maggio 2025 ore 12:00 al 10 giugno 2025 ore 12:00.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-per-manifestazioni-sportive-annualita-2025-programma-operativo-complementare-poc-2014-2020-azione-6-8-3/