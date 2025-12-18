La Regione impegna 3,5 milioni di euro per la conciliazione vita-lavoro

Si è concluso l’iter istruttorio dell’avviso regionale Concilia, finanziato a valere sulle risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 – Azione 4.c.2 “Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro”, con l’impegno integrale delle risorse disponibili per l’annualità 2025, pari a 3,5 milioni di euro.

L’avviso, promosso dall’assessorato regionale all’Inclusione sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari opportunità, guidato da Pasqualina Straface, è stato finalizzato a sostenere, sull’intero territorio calabrese, lavoratrici e lavoratori attraverso l’erogazione di voucher per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, destinati all’acquisto di servizi per minori fino a 18 anni e per l’assistenza a figli o familiari a carico con disabilità.

“Concilia rappresenta una misura concreta di welfare di prossimità – dichiara l’Assessore – perché intercetta un bisogno reale delle famiglie calabresi, quello di non dover scegliere tra lavoro e responsabilità di cura. L’esaurimento delle risorse disponibili per il 2025 dimostra quanto fosse attesa e necessaria questa misura”.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa: oltre 100 soggetti erogatori, tra privati, enti del terzo settore e cooperative, hanno aderito costituendo il catalogo regionale dei servizi, mentre sono state presentate circa 1.100 domande da parte dei nuclei familiari calabresi. I voucher hanno consentito la copertura di una vasta gamma di servizi, dal baby sitting e baby parking, al supporto all’apprendimento, fino ai servizi domiciliari di assistenza alle persone con disabilità, rafforzando così l’offerta territoriale e favorendo una risposta flessibile e personalizzata ai bisogni delle famiglie.

“Abbiamo voluto puntare su uno strumento semplice ma efficace – prosegue Straface – che valorizza il territorio, coinvolge il Terzo Settore e restituisce alle famiglie libertà di scelta. È questa la direzione del welfare che stiamo costruendo: un welfare che accompagna, sostiene e rende possibile la partecipazione al lavoro senza rinunciare alla qualità della vita”.

L’ampia adesione all’avviso Concilia conferma la centralità delle politiche di conciliazione nella strategia regionale di inclusione sociale e rafforza l’impegno della Regione Calabria nel promuovere un equilibrio concreto tra vita privata e lavoro, con particolare attenzione alle famiglie con carichi di cura più complessi.

“Concilia non è un intervento isolato – conclude l’assessore – ma parte di una visione più ampia che mette al centro le persone, il lavoro e la dignità dei tempi di vita. Continueremo a lavorare affinché strumenti come questo diventino strutturali e sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini calabresi”.

Per consultare il testo completo dell’avviso pubblico, si rimanda al portale regionale all’indirizzo: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/concilia-avviso-pubblico-a-sportello-per-la-concessione-di-voucher-a-sostegno-della-conciliazione-tra-vita-privata-e-vita-lavorativa/.