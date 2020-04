“La Regione destini subito all’Emergenza-Covid i fondi previsti per le celebrazioni di San Francesco di Paola”

“Propongo che la Regione destini subito all’Emergenza-Covid i fondi previsti per le prossime celebrazioni del Santo Patrono della Calabria, San Francesco di Paola”.

E’ l’indicazione avanzata dal consigliere Graziano Di Natale (IoRestoInCalabria), Segretario-questore dell’Assemblea regionale, che spiega: “Quest’anno pare ovvio che le celebrazioni relative ai festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono non potranno svolgersi com’è tradizione, per cui chiedo che la città del Santo diventi protagonista non di festeggiamenti impediti dalle attuali disposizioni di sicurezza sanitaria ma di un’iniziativa di sostegno alla comunità colpita dall’epidemia”.

“Ecco perchè ho deciso di rivolgere un appello alla sensibilità di chi guida la massima istituzione regionale – aggiunge l’esponente politico – chiedendo alla presidente Jole Santelli di destinare il contributo annuale, previsto dalla specifica legge regionale, la n. 31 del 2012, per l’emergenza Covid, devolvendo la somma, com’è giusto che sia, al Comune di Paola che lo utilizzerà per interventi in favore dell’ospedale San Francesco”.