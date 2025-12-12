La Reggio Bic scalda i motori: sabato al PalaCalafiore arriva la PDM Treviso

La Reggio Bic scalda i motori in vista di un nuovo e significativo appuntamento di Serie A FIPIC. Sabato 13 dicembre, con palla a due alle ore 16:00, gli amaranto torneranno sul parquet del PalaCalafiore per affrontare la PDM Treviso, formazione che attualmente ricopre il fanalino di coda in campionato ma da non prendere alla leggera.

Si preannuncia una sfida intensa, fondamentale per misurare il percorso di crescita della squadra reggina, che davanti al proprio pubblico vuole confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite. Il fattore campo, da sempre decisivo nelle gare più delicate, potrebbe rivelarsi ancora una volta un alleato prezioso per la formazione amaranto.

La Reggio Bic arriva a questo appuntamento con la giusta concentrazione e con la consapevolezza dell’importanza di ogni singolo punto in palio per la classifica. Intensità, solidità difensiva, gioco di squadra e determinazione saranno gli ingredienti indispensabili per provare a superare un avversario preparato e insidioso come Treviso.

Per tutti i tifosi impossibilitati a raggiungere il palazzetto, la società ha predisposto una doppia copertura streaming: la partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale “Reggio Calabria Basket in Carrozzina”, ma anche sul canale YouTube della IWBF Europe, ampliando così la platea di appassionati che potranno seguire l’incontro.

Il PalaCalafiore è pronto a vestirsi a festa per accogliere una nuova grande giornata di sport. Il calore del pubblico potrebbe rappresentare quel valore aggiunto in più per spingere la Reggio Bic verso una prestazione di alto livello, in un match che promette spettacolo, intensità e grande basket in carrozzina.