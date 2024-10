La Redel Viola sbanca Piazza Armerina

Redel caparbia: sesta vittoria consecutiva.

Decisivo un terzo quarto da rullo compressore.

Prova di forza in trasferta per la Viola.

Trascinati dall’appassionato pubblico in trasferta, i reggini giocano un terzo quarto stellare annichilendo le enormi capacità tecniche avversarie, seppur limitate dalla pesantissima assenza del nazionale paraguaiano Ochipinti.

Il forfait del leader offensivo dei siciliani ha sicuramente facilitato il compito dei reggini, mastodontici dal terzo quarto in poi ed autori di un grintoso, efficace e vincente 6 su 6 in campionato.

.

La Siaz firma il primo mini allungo.

La resistenza neroarancio conduce al 16-16 con il canestro di Bangu.

Paulinus firma il primo vantaggio: +3.

Immediato riavvicinamento Siaz con la tripla di uno dei tanti ex, Farina.

Il primo quarto termina 22-24.

Nel secondo periodo regna l’equilibrio.

Reggini avanti di pochi punti.

Tre liberi di Labovic riportano in pari la contesa.

Idiaru, splendida la sua prova, risponde da tre.

Super tripla di Simonetti alla quale risponde una analoga conclusione di Binelli.

La Siaz ne ha di più e chiude sul +4 all’intervallo lungo.

“L’effetto Cadeo” è dirompente al ritorno dagli spogliatoi.

La Siaz scompare dalla partita.

Dal +quattro al +otto per gli ospiti in un amen: Ani e Idiaru sembrano “macchine” perfette, tra rubate, penetrazioni e canestri. Simonetti è trascinatore solido ed efficace.

La Siaz rimonta ma subisce, nuovamente, il break degli ospiti.

Il vantaggio Redel arriva fino al +12, proprio con il terzetto in massima evidenza (8 a 28 nel periodo).

La Viola diventa imprendibile.

Poca storia negli ultimi 10 minuti.

Ci sarà spazio anche per i giovanissimi Mazza e Nicolò all’interno di un monologo neroarancio.

Una vittoria che dà slancio, forza e morale: domenica prossima alle 18 al PalaCalafiore arriva Angri, avversario complicato, ma il supporto del pubblico delle grandi occasioni aiuterà i ragazzi neroarancio anche nella prossima non semplice gara.

Siaz Piazza Armerina- Redel Reggio Calabria 67-83

(22-24,22-16,8-28,15-18)

Siaz: Farina 3, Manisi, Occhipinti, Rotondo 4, Labovic 13, Occhipinti, Minore 7, Binelli 13, Ferrari 1, Laganà 22, Luzza 4, Girone. Allenatore Ceccato

Redel: Idiaru 17, Ani 16, Paulinus 7, Simonetti 20, Fernandez, Sgarlato 3, Mazza, Cessel 7, Ivanaj, Donati 6,Nicolò, Bangu 7. Allenatore Cadeo, Assistenti Scarpa e D’Agostino.

Arbitri Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) e Francesco Giunta di Ragusa.